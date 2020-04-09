Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 19:45 — REGNUM Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован на Урале. Об этом сообщили 9 апреля в оперативном штабе региона.

Как уточняется, 47-летний пациент скончался в Надымской центральной районной больнице Ямало-Ненецкого автономного округа. 30 марта мужчина был госпитализирован с симптомами ОРВИ, 6 апреля у него подтвердился диагноз коронавирусной инфекции, а на следующий день он почувствовал себя хуже и был переведён на искусственную вентиляцию лёгких.

Отмечается, что медиками был оказан весь необходимый комплекс диагностических и лечебных мероприятий, но несмотря на все усилия, пациент скончался.

Всего, по последним данным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа официально подтверждён 41 случай заболевания коронавирусом.