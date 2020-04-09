Екатеринбург, , 19:43 — REGNUM Четверо несовершеннолетних свердловчан сейчас подхватили COVID-19. Об этом заявил главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских на брифинге.

Среди пациентов с инфекцией сейчас есть четыре ребёнка. «У них диагностирован новый коронавирус», — подтвердил Козловских.

Дети заразились от своих родителей, через «семейные очаги», уточнил руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 59 случаев COVID-19. Выздоровели уже 28 человек.

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