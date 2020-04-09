Ижевск, , 19:34 — REGNUM В Удмуртии подтвердились два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

По его словам, обе заразившихся — женщины в возрасте 57 и 77 лет. 57-летняя женщина заразилась от приехавшей из Великобритании родственницы, вторая контактировала с прибывшими из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в республике составило 11.

ИА REGNUM напоминает, на Ямале по состоянию на 9 апреля выявлен 41 случай заражения коронавирусом. Число подтверждённых заражений в Великобритании превышает 65 тыс. человек, около 8 тыс. скончались.