Москва, , 19:34 — REGNUM Следственный комитет России возбудил три новых уголовных дела по фактам распространения ложной информации о ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила 9 апреля официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Возбуждены три уголовных дела по статье 207.1 УК РФ по фактам распространения ложной информации о коронавирусной инфекции и принимаемых в связи с этим мерах по защите населения», — сказала представитель СК.

По информации следствия, в сети были размещены публикации о массовом заражении российских военнослужащих на военных базах в Сирии, а также о якобы принятом властями решении о продлении срока самоизоляции до 12 месяцев и введении пропускного режима в Москве.

Сообщается, что в настоящее время проводятся следственные действия для установления причастных к публикациям лиц.