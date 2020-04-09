Апатиты, Мурманская область, , 19:32 — REGNUM В отношении жителя Апатиты, нарушившего режим самоизоляции, возбуждено уголовное дело. Он мог стать причиной распространения опасной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Напомним, житель города Апатиты, вернувшись с Кубы, пренебрег режимом самоизоляции: он не позвонил на горячую линию, не изолировался и не обратился за медицинской помощью. Мужчина продолжал контактировать с людьми, ездить на работу и вести привычный образ жизни. Когда самочувствие стало ухудшаться, он попал в больницу, где было проведено медобследование и взяты анализы, тесты выявили и подтвердили наличие у него коронавируса.

«Незамедлительно был выявлен, изолирован и обследован круг его контактов, у нескольких людей также оказался подтверждён диагноз CoViD-19. Следствие предполагает, гражданин мог стать причиной распространения коронавирусной инфекции и заражения других людей», — уточнили в штабе.Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий». Эта статья предусматривает наказание от штрафа в 500 тысяч рублей до лишения свободы сроком до двух лет.

В настоящее время пациент с коронавирусом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, находится в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области число зараженных выросло до 44. В списке выздоровевших пять человек.