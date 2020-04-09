Москва, , 19:22 — REGNUM В Москве фиксируются перемещения водителей, находящихся на карантине. Об этом 9 апреля сообщил мэр Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

«Раньше мы жестких мер не предпринимали, всё-таки доводили до их сведения, что им необходимо оставаться дома, и в крайнем случае только штрафовали. Сегодня после принятых федеральных законов, регионального закона по изменениям в Административный кодекс мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы, просто не выходя из кабинета», — сказал он.

Собянин отметил, что наложение штрафов будет проходить в дистанционном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с распространением нового коронавируса в Москве временно закроют для посещения городские кладбища.