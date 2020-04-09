Сыктывкар, , 19:22 — REGNUM Депутаты Госовета Коми от ЛДПР направили в адрес врио главы республики пакет предложений по стабилизации финансово-экономического положения в регионе. Одно из них касается производства защитных масок, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В целях снижения стоимости для конечных потребителей защитных масок необходимо предусмотреть субсидирование производителям данной продукции. Пример: при посещении депутатским корпусом ГС РК Сыктывкарской швейной фабрики была заявлена отпускная цена на маски: бязь двухслойная — 100 руб., мулетон — 200 руб.; фактическая цена в рознице в магазинах города Сыктывкара — соответственно 170 и 250 руб. Для многих это очень дорогое удовольствие, люди начинают шить сами, что иногда может являться незащитным фактором для них», — говорится в обращении.

Депутаты также попросили главу о поддержке малого и среднего бизнеса.

«Огромная часть людей, которая занимается небольшим бизнесом, то есть розничная торговля, ремонтные, парикмахерские услуги, автоуслуги и т .п., которые своим трудом зарабатывают на жизнь, в буквальном смысле слова уже на пороге фактического разорения, так как многие из них не имеют никакой финансовой подушки безопасности, и скоро им будет не на что жить», — отметили депутаты.

Отдельной поддержки по словам авторов обращения требует помощь одиноким матерям.

«В республике очень много одиноких мам, которые по закону не могут получить статус малоимущего, так как фактически не могут взыскать с отцов алименты, и доказать свое право на льготы и пособия, положенные государством, им также необходимо помощь со стороны государства», — говорится в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля был назначен врио главы Коми экс-замминистра здравоохранения РФ Владимир Уйба. Его предшественник Сергей Гапликов ушел с поста досрочно, по собственному желанию.