Рим, , 19:21 — REGNUM

По данным на вечер четверга, 9 апреля, в Италии умерли 18 279 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», за сутки этот показатель увеличился на 610, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Днем ранее число погибших увеличилось на 542.

Выздоровели 28 470 человек, за день этот показатель увеличился на 1979 (днем ранее — на 2099).

Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 4204. В настоящее время больны 96 877 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 143 626.