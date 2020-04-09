Рим, 9 апреля 2020, 19:21 — REGNUM
По данным на вечер четверга, 9 апреля, в Италии умерли 18 279 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», за сутки этот показатель увеличился на 610, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.
Днем ранее число погибших увеличилось на 542.
Выздоровели 28 470 человек, за день этот показатель увеличился на 1979 (днем ранее — на 2099).
Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 4204. В настоящее время больны 96 877 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 143 626.