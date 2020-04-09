Луганск, 9 апреля 2020, 19:19 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в ЛНР достигло семи, сообщает 9 апреля «Луганский информационный центр».
По словам главного санитарного врача ЛНР Дмитрия Докашенко, коронавирусная инфекция выявлена у жительницы Луганска.
По словам Докашенко, пациентку, которая находится в состоянии средней тяжести, поместили в боксированное инфекционное отделение городской больницы № 4.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в ЛНР подтверждён 30 марта.
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