Луганск, , 19:19 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в ЛНР достигло семи, сообщает 9 апреля «Луганский информационный центр».

По словам главного санитарного врача ЛНР Дмитрия Докашенко, коронавирусная инфекция выявлена у жительницы Луганска.

Докашенко «Этот седьмой заболевший — женщина, контактировавшая с мужем, вернувшимся из Москвы. Сам он ещё обследуется».

По словам Докашенко, пациентку, которая находится в состоянии средней тяжести, поместили в боксированное инфекционное отделение городской больницы № 4.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в ЛНР подтверждён 30 марта.

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