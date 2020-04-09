Бишкек, , 19:17 — REGNUM В других странах сейчас находятся 23 гражданина Киргизии, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня, 9 апреля, на брифинге заявил первый замминистра иностранных дел Нурлан Ниязалиев.

Из них семеро — в Пакистане, четверо — в Малайзии, трое — в Объединенных Арабских Эмиратах, один — в Индии и один — в Испании.

По словам высокопоставленного чиновника, все они получают всё необходимое лечение.

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