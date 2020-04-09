Ханты-Мансийск, , 19:07 — REGNUM Из Югры в зарубежные государства отправляются 20 медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» для вручения ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, бывшим узникам концентрационных лагерей, ранее проживавшим в регионе. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Медали направлены на Украину, в Киргизию, Молдавию, Израиль, Абхазию, Белоруссию.

Отмечается, что ряд юбилейных медалей землякам в Югре лично вручила губернатор ХМАО Наталья Комарова.