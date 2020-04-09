Будапешт, , 19:03 — REGNUM Ограничений на передвижения по стране венгерские власти пока не отменят, написал 9 апреля официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в Twitter.

Соответствующее распоряжение сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Действие ограничений на передвижения продлеваются «на неопределённый срок».

Уточняется, что ограничения могут быть отменены: каждый день этот вопрос будет рассматриваться властями. При этом глав городов Венгрии наделят особыми полномочиями на период пасхальных праздников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайной ситуации в Венгрии вступил в силу с 12 марта, а ограничения передвижений по стране начали действовать с последних выходных марта.

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