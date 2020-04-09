Оттава, , 19:03 — REGNUM Более 19,2 тыс. человек с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Канаде. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба правительства страны.

За минувшие сутки число выявленных случаев заражения возросла на 841, количество летальных исходов за сутки составило 34. Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 19 274, на сегодняшний день зафиксировано 435 летальных случаев.

Лидерами по количеству выявленных случаев заражения инфекцией стали регионы Квебек, где зафиксировано 10 031 случаев, и Онтарио, где таких случаев 5276.

Ранее ИА REGNUM сообщало о более 18 тысячах выявленных случаев заражения коронавирусом в Канаде.

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