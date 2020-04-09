Вашингтон, , 19:01 — REGNUM Не менее 416 членов экипажа атомного авианосца «Теодор Рузвельт» заражены коронавирусом, сообщает 9 апреля телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник в руководстве ВМС США.

По утверждению телеканала, на сегодняшний день 97% членов экипажа авианосца прошли тесты на коронавирус.

Ранее СМИ сообщали о 230 инфицированных COVID-19 на борту атомного авианосца «Теодор Рузвельт».

Напомним, сейчас половина экипажа авианосца «Теодор Рузвельт», состоящего из 4,8 тыс. человек, сошла на берег на острове Гуам для карантинных мероприятий.

Стоит отметить, что телеканал CNN также сообщил о заражении не менее чем 15 моряков экипажа атомного авианосца «Рональд Рейган» коронавирусом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в США продолжается скандал с отставкой командира атомного авианосца «Теодор Рузвельт», сообщившего в СМИ об эпидемии коронавируса на борту боевого корабля.

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