Нижний Новгород, , 18:47 — REGNUM У нескольких сотрудников прокуратуры Нижегородской области выявлено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. COVID-19 подтверждён по результатам лабораторного исследования.

Все больные в настоящее время госпитализированы в инфекционный стационар, заболевание протекает в лёгкой форме.

В здании областной прокуратуры проведены дезинфекционные мероприятия. Контактные лица направлены на карантин.

Приём граждан проводит прокуратура Нижнего Новгорода и районов области.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки число жителей Нижегородской области, у которых выявлен коронавирус, увеличилось на семь человек. Всего в регионе 87 граждан с подтвержденной COVID-19.