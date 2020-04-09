Пятигорск, Ставропольский край, , 18:47 — REGNUM В Ставропольском крае по факту захвата в заложники женщины и двоих детей возбуждено уголовное дело. Задержан 29-летний мужчина, который совершил преступление.

Как установлено, 9 апреля подозреваемый взял в заложники свою сестру, у которой находился в гостях, и двоих ее несовершеннолетних детей. В обмен на родственников он потребовал от правоохранителей предоставить ему крупную сумму денег и возможность покинуть территорию РФ, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел в городе Пятигорске. Спустя несколько часов, злоумышленник был задержан, женщина и дети не пострадали. По предварительным данным, мужчина находится на учете в психо-неврологическом диспансере.

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