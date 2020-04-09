Москва, , 18:45 — REGNUM Российских военные специалисты будут направлены в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса, сообщает 9 апреля пресс-служба Минобороны РФ.

Отряд из 24 российских военнослужащих доставят по воздуху на территорию Боснии и Герцеговины.

Такое решение принято по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу.

Пять единиц военной техники и 24 военнослужащих 9 апреля будут переброшены в Боснию и Герцеговину самолетами Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России, которые для этого совершат три самолёто-вылета.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день российские военные медики и военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) действуют на территории Италии, Сербии и Армении в рамках операции по борьбе с пандемией коронавируса.

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