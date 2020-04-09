Кишинёв, , 18:39 — REGNUM В Молдавии за последние сутки выявили 115 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, а общее число заболевших достигло 1289 человек. Об этом, как передает ИА REGNUM, сообщила министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну.

При этом около четверти всех заболевших — более 300 человек — врачи и медработники. В Сорокской районной больнице, например, коронавирусом заразились сразу 96 врачей.

Также девять медработников заболели в Психиатрической больнице в Кишиневе. Там же есть заразившиеся и среди пациентов.

За последние 12 часов от последствий коронавируса в Молдавии умер еще один человек, а общее число жертв достигло 29 человек.

В стране действует чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса.

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