Ниамей, , 18:32 — REGNUM 2,6 тысяч заключённых помиловал с целью разгрузки тюрем и замедления распространения коронавируса президент Нигерии Мохаммаду Бухари. Об этом 9 апреля сообщил помощник нигерийского лидера по вопросам СМИ Башир Ахмад в своём Twitter.

Президент помиловал 2 600 заключённых по всей стране, глава Нигерии принял такое решение для разгрузки тюрем в связи с угрозой распространения коронавируса в качестве меры противодействия эпидемии.

Помощник президента Нигерии уточнил, что среди помилованных есть заключённые со смертельными заболеваниями, заключённые в возрасте старше 60 лет, с психическими проблемами, а также те, кому осталось отбывать около шести месяцев срока и те, кому тюремный срок может быть заменён штрафом.

В настоящее время, по данным центра по контролю за заболеваниями Нигерии (NCDC), количество подтверждённых случаев заражения в Нигерии составляет 276, скончались от последствий заболевания COVID-19 шесть человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 16 новых случаях заражения коронавирусом, выявленных в Нигерии.

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