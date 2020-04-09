Екатеринбург, , 18:24 — REGNUM Врачи и медицинский персонал свердловских больниц, службы скорой медицинской помощи и лабораторий, которые приняли на себя основной удар по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, получат как дополнительные федеральные премии за особые условия труда, так и аналогичную региональную поддержку. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин озвучил решение о федеральных выплатах врачам и медперсоналу, которые находится на переднем краю борьбы с коронавирусом: врачам — 80 тысяч рублей, медперсоналу — 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 25 тысяч рублей, врачам скорых — 50 тысяч рублей, фельдшерам и водителям скорых — 25 тысяч рублей. «Такие специалисты находятся на передовой, поэтому нужно исходить из этой ситуации, и установить для них повышенные страховые гарантии, так, как это сделано для военнослужащих Вооруженных сил России», — сказал президент.

В начале этой недели губернатор Евгений Куйвашев также принял решение о выплатах. Из резервного фонда правительства ежемесячно дополнительные премии в сумме от 5 до 40 тысяч рублей будут получать медики больниц, «скорой» и сотрудники лабораторий.

«Очень благодарны президенту за помощь людям, которые в ней нуждаются. И отдельное спасибо — за принятое решение по поддержке медицинских работников — они заслуживают этого. У нас в регионе уже оказывается поддержка. Вместе с тем те деньги, которые положены нашим медицинским работникам в этот непростой период [и которые будут выделены из федерального бюджета], мы уверены, им пригодятся. Люди рискуют своей жизнью, работают, не глядя ни на время, ни на необходимость решения личных вопросов. Поэтому установки, которые вчера озвучил Президент, в самые короткие сроки будут реализованы и у нас в регионе», — сказал Евгений Куйвашев.