Москва, , 18:19 — REGNUM Коронавирусная инфекция подтвердилась у восьми священнослужителей Московской епархии по состоянию на 9 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса.

Отмечается, что ещё у троих священнослужителей на сегодняшний день выявлены симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз пока не подтверждён.

Речь идёт о клириках храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино, храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, храма Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском, храма преподобного Симеона Столпника за Яузой, храма святого апостола Андрея Первозванного в Метрогородке и храма Вознесения Господня на Гороховом Поле.

В рабочей группе при патриархе призвали прихожанам указанных храмов «быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться».