Ставрополь, , 18:13 — REGNUM Правоохранительные органы задержали в Пятигорске мужчину, который взял в заложники своих родственников. Потерпевшие освобождены, сообщил на своей странице в Instagram глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Напомним, ранее губернатор сообщил, что в курортном городе житель соседнего региона заперся в квартире со своей сестрой и двумя ее детьми и объявил, что они у него в заложниках. По словам Владимирова, он потребовал за их освобождение большую сумму денег.

«В Пятигорске всё закончилось благополучно. Дети и женщина спасены, они живы-здоровы, никто не пострадал. Гражданин, который все это устроил, задержан», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ряда СМИ, злоумышленник требовал от правоохранительных органов предоставить ему истребитель, назначить главой Росгвардии и выплатить $200 тыс. По предварительным данным, ему 29 лет, он бывший боксер, состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере.

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