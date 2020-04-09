Рига, , 18:08 — REGNUM На Пасху в Латвии отменены все торжественные общественные и частные мероприятия. Об этом пишет 9 апреля портал LSM со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

По данным журналистов, жителям Латвии запрещено посещение родных и друзей. Те, кто работает не по месту жительства и поэтому не проживает с семьёй, должны оставаться на месте до окончания режима ЧС. Исключение сделано лишь для несовершеннолетних детей, если их родители проживают вместе.

Напомним, в ближайшие выходные в стране широко отмечается Пасха по католическому и протестантскому церковным календарям.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.