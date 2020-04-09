Астрахань, , 18:04 — REGNUM В Астраханской области пока не будут смягчать режим самоизоляции, чтобы не допустить распространения коронавируса. Как сообщает ИА REGNUM, об этом на заседании 9 апреля заявил губернатор Игорь Бабушкин.

«Хочу, чтобы все понимали — пик заболеваемости еще впереди. Все меры предосторожности абсолютно обоснованы. Только забота об экономике и социальном самочувствии граждан не позволяют нам действовать еще жестче», — заявил он.

В области будут наращивать количество тестирований. Сейчас продолжается подготовка отделения для пациентов с коронавирусной инфекцией в Александро-Мариинской больнице. Суммарно в регионе может быть открыто до 1000 специализированных койко-мест.

«С 30 марта мы объявили жесткий режим самоизоляции. За это время общее число выявленных случаев увеличилось в шесть раз. Но мы не допустили неконтролируемого роста. Это исключительно результат принятых мер и сознательности большинства астраханцев. Как только мы поймем, что ежедневное тесное общение людей не несет существенной угрозы, мы пойдем на ослабление запретов. Возможно, в ближайшее время. Но при значительном ухудшении ситуации в любой момент мы введем еще более строгие ограничения», — предупредил губернатор.

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