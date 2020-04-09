Москва, , 18:04 — REGNUM

Комитет по детскому и семейному туризму, созданный Общенациональным Союзом Индустрии Гостеприимства совместно с Федеральным проектом «Живые уроки» при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм) запускает конкурс для школьников и семей с детьми «Живые уроки Победы».

«Приближается 9 мая — праздник 75-летия Великой Победы. Скорее всего, в ближайшее время не будет возможности собраться вместе и почтить память фронтовиков участием в шествии «Бессмертный полк», посетить места героических сражений. Но мы можем использовать интернет-пространство и совершить виртуальное путешествие по местам боевой и трудовой славы, — сообщил президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян,— Главная цель конкурса — создание детских и семейных маршрутов, связанных со знаковыми событиями военных лет, разработка патриотических экскурсий на основе семейных историй. У каждой семьи есть свой уникальный «маршрут Победы». Каждому есть о чем рассказать. Мы бы хотели, чтобы сейчас в условиях карантина, пока вся семья находится вместе — дети вместе с родителями восстановили маршрут боевых и трудовых подвигов своих дедушек и прадедов и в дальнейшем всей семьей захотели побывать в этих местах».

Конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, воинской славе и трудовой доблести народов России.

Номинации конкурса:

Лучший семейный патриотический маршрут (по страницам семейных историй).

Лучший патриотический маршрут по родному краю для школьников.

Лучший патриотический маршрут по родной стране для школьников.

Конкурсные материалы должны состоять из трех частей: аннотации, презентации и описания маршрута. В презентации важно отразить карту будущей экскурсии или путешествия, где нужно указать основные объекты посещения (места боевых действий, основные эвакуационные пункты, госпитали, музеи, предприятия и др.), последовательность их показа, дать краткую характеристику объектов и описание экскурсионной программы.

«В первой номинации мы предлагаем принять участие школьникам и родителям вместе с детьми — это, безусловно, послужит объединению всей семьи, — рассказала председатель Комитета, Татьяна Козловская, — Используйте свободное время и интернет-пространство, поделитесь семейными историями о боевых и трудовых подвигах дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, блокадном времени, лечении в госпиталях, фронтовых и эвакуационных маршрутах ваших родственников в военные годы, присылайте на конкурс фотографии».

Вторая и третья номинации предполагают участие, как семей с детьми, так и групп учащихся под руководством педагогов. Во второй номинации необходимо рассказать о воинской славе и трудовой доблести своих земляков, о боевых сражениях, проходивших в регионе или фронтовой продукции, которую выпускали предприятия.

«Включайте в маршрут достопримечательности, музеи и памятные места, которые вы любите посещать. Сделайте это так ярко и увлекательно, чтобы все захотели поехать в ваш регион», — добавила Татьяна Козловская.

Третья номинация предусматривает составление маршрута по вашему желанию. Здесь можно рассказать о городах-героях, городах воинской славы или городах тыла, где ковалась победа и которые вы хотели бы посетить. Какие достопримечательности, музеи, места сражений вы хотели бы увидеть.