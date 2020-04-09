Тбилиси, , 18:01 — REGNUM Лидеры грузинской оппозиции недовольны тем вкладом, который сделал олигарх и председатель правящей партии «Грузинская мечта» в фонд по борьбе с коронавирусом StopCov.

Как заявил в эфире телекомпании «Рустави 2» соратник экс-президента Саакашвили, член «Национального движения» Ника Мелия, перечисленные Иванишвили 100 миллионов лари — это цинизм, потому что олигарх за годы своего «правления» в Грузии сделал много миллиардов лари.

«После взрывов в Сакдриси (рудников цветных металлов) он только за последние два года вывез из Грузии золото и медь на сумму почти в 2 миллиарда лари. Бидзина Иванишвили как правитель и, по моему мнению, как грабитель этой страны, доходы которого в 2019 году достигли 550 миллионов долларов, перечислил в фонд какие-то 0,6% своего имущества, всего 31 миллион долларов. И что, это надо одобрить?!» — возмущенно заявил Мелия.

По его мнению, другие миллиардеры тратят на благотворительные цели гораздо большие суммы, в том числе учредитель сети Твиттер перечислил в соответствующий фонд миллиард долларов, что составляет 27% его имущества.

Мелия также заявил, что оппозиция оказала нуждающемуся населению Грузии гораздо большую помощь и поддержала сотни семей. Поддержка эта, в частности, выразилась в организации в Зугдиди акции по раздаче «средств индивидуальной защиты». В условиях всеобщего карантина лидеры «Нацдвижения» собрали в центре города толпу народа и раздавали им пакетики, в которых были маска, пара перчаток и пузырек с дезинфицирующим средством. О соблюдении установленной в условиях пандемии социальной дистанции никто не заботился. Саакашвили и его партия также обещали доставить на родину сотни грузинских эмигрантов, вначале требовали разрешения властей Грузии, затем заявили, что перечислят деньги на выполнение рейса в фонд по борьбе с коронавирусом, но с условием, что рейс выполнит конкретная украинская авиакомпания. Деньги они так и не перечислили.

По последним данным, в Грузии официально подтверждено 214 случаев заражения этим вирусом, 50 человек выздоровели, трое скончались. С 21 марта в стране действует режим чрезвычайного положения, а с 31 марта введен всеобщий карантин и комендантский час.

100 млн лари, которые семья Иванишвили несколько дней назад зачислила в фонд «Карту», отразились на счету фонда StopCov вчера поздно ночью. Фонд «Карту» сегодня подтвердил, что средства на борьбу с коронавирусом перечислил Бидзина Иванишвили.