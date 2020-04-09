Сингапур, , 17:58 — REGNUM До 1910 человек возросло количество пациентов с выявленным заражением коронавирусом в Сингапуре. Об этом 9 апреля сообщает издание Straits Times.

За последние сутки было подтверждено рекордное для страны количество случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом большинство новых случаев заражения было выявлено у иностранных работников, проживающих в общежитиях.

Для урегулирования ситуации были привлечены вооружённые силы и полиция. Работники, у которых не выявлено заражения инфекцией, будут переселены из общежитий в армейские лагеря.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Сингапуре был принят закон, запрещающий гражданам в связи с угрозой распространения коронавируса ходить в гости и устраивать вечеринки.

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