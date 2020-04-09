Пятигорск, Ставропольский край, , 18:08 — REGNUM Мужчина, взявший на Ставрополье в заложники женщину и двоих ее детей, выдвинул властям внушительные требования. Как пишут СМИ, в частности Life, за освобождение людей во время переговоров с полицией он требовал 200 млн долларов США наличными, а по свидетельствам очевидцев — 200 тыс. долларов.

Кроме того, в качестве требований он выдвигал предоставление ему истребителя, а также назначение его командующим Росгвардии. По предварительным данным, злоумышленник состоит на учете в психо-неврологическом диспансере.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Пятигорске неизвестный взял в заложники свою сестру и двоих ее детей. Этот факт подтвердил губернатор края Владимир Владимиров, сообщив, что выехал на место происшествия.

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