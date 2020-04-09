Магнитогорск, Челябинская область, , 17:48 — REGNUM В челябинском Магнитогорске 45 человек находятся на режиме обязательной «самоизоляции». Об этом сообщает администрация муниципалитета.

6 апреля в больнице от пневмонии умер один из жильцов подъезда. Два анализа на коронавирус у него были отрицательными. У пяти членов его семьи взяли анализы. У двоих результат отрицательный, у одного в работе, у двоих — условно положительный. С начала апреля их госпитализировали с разными признаками ОРВИ, а также с пневмонией.

Также анализы взяли у всех жильцов подъезда. А 8 апреля гражданам вручили постановления о самоизоляции. В подъезде и в квартире семьи провели дезинфекцию.