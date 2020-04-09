Тула, , 17:47 — REGNUM Медицинские учреждения Тульской области подготовлены к приёму пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 9 апреля в управлении пресс-службы правительства региона.

Тульские медики готовы к приёму пациентов Управление пресс-службы правительства Тульской области

В настоящее время пациентов с коронавирусной инфекцией принимают четыре медучреждения региона, пятым станет палатно-боксированный корпус Тульской детской областной клинической больницы, где подготовлено 204 койки, каждая оборудована подачей кислорода.

«На оснащение и переоснащение учреждений здравоохранения региона, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, из федерального и регионального бюджетов выделено почти 360 млн рублей. Приобретено более 300 единиц оборудования», — прокомментировал министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.

Закупка нового оборудования позволило дооснастить госпиталь. Сейчас к приёму тяжёлых пациентов готова 61 койка реанимационного отделения. Установлены стационарные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Таже за счёт внебюджетных источников по инициативе губернатора Алексея Дюмина приобретены также 20 мобильных аппаратов ИВЛ.

«Аппараты ИВЛ позволяют проводить инвазивную вентиляцию легких в различных режимах, адаптированную для пациентов с коронавирусной инфекцией. Современная аппаратура позволяет проводить круглосуточный мониторинг состояния пациента и отслеживает динамику изменений показателей организма», — рассказал главный реаниматолог региона Иван Гусев.

В новый госпиталь также набирается штат медработников — к работе готовы приступить уже около 250 медиков. Все сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты — ранее было закуплено 300 тысяч масок и 100 тысяч респираторов.

«Госпиталь расположен в новом здании, которое отвечает всем современным требованиям. Здесь установлено диагностическое оборудование для проведения исследований на самом высоком уровне», — рассказала главный врач Тульского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Людмила Асеева.