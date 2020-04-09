Санкт-Петербург, , 17:58 — REGNUM Структуры «Ростеха» с молотка продают исторические дачи в Шуваловском парке Петербурга. Об этом сообщает Российский аукционный дом (РАД).

По поручению ООО «РТ-Капитал» на торги выставлены исторические дачи в поселке Парголово — цель заявлена как создание на территории Шуваловского парка нового рекреационно-досугового центра.

На продажу выставлены четыре исторические дачи, в том числе знаменитая дача с привидениями, или дача Месмахера, также называемая «Желтой дачей», «Зеленая дача» по-соседству, пять коммерческих помещений на Заводской улице и несколько земельных участков в 32 сотки под ИЖС на улице Некрасова.

Шесть лотов собираются продавать по отдельности. Так, дачу Месмахера в 413 кв. метра оценили в 4,3 млн рублей, Зеленую дачу в 160 кв. метров — в 3,9 млн рублей. Зато земельные участки стоят от 22−27 млн рублей, а коммерческая недвижимость на Заводской улице общей площадью всего в 702 кв. метра — 37 млн рублей. Торги пройдут 18 мая.

«Лоты разные и рассчитаны на разных инвесторов. Участок под ИЖС может привлечь частных покупателей, желающих жить в загородном доме в черте Петербурга, нежилые помещения подойдут коммерсантам, желающим открыть свой бизнес, а на исторические дачи в Шуваловском парке мы ищем инвесторов среди представителей музейно-досуговой отрасли», — говорит руководитель Департамента продаж РАД Юлия Акимова.

Все объекты находятся неподалеку друг от друга, в 2 км от ж/д станции «Парголово» и в пределах 3−5 км от станции метро «Парнас».

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