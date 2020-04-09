Липецк, , 17:44 — REGNUM В Липецкой областной клинической инфекционной больнице находятся 43 человека с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Как уже сообщало ИА REGNUM, последние четыре случая были подтверждены 9 апреля.

С подозрение на выделение вируса госпитализированы 58 человек. В обсерваторе Данкова находятся девять человек, у них симптомов ОРВИ не выявлено.

Каждый день медики на дому осматривают 519 человек. У них также нет симптомов ОРВИ.

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