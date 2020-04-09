Рязань, , 17:44 — REGNUM Полную дезинфекцию территории проведут в ближайшие двое суток на территории Заокского сельского поселения Рязанской области. Представители власти 9 апреля встретились с местными жителями и рассказали о правилах действия карантина по коронавирусной инфекции, порядке выдачи больничных листов, сообщает региональная оперативная группа.

В Заокское кроме представителей сельской администрации приехали вице-губернатор Игорь Греков и глава администрации Рязанского района Наталья Жунева. В ближайшие двое суток здесь должна быть проведена полная дезинфекция территории. Региональному министерству соцзащиты поручено оказывать незамедлительную помощь гражданам для решения возникающих спорных вопросов с работодателями. Продуктами и лекарствами обеспечат тех жителей, кто в этом нуждается. Из поселения организуют вывоз молока, а представитель Роспотребнадзора будет дежурить в местном оперативном штабе.

Следующая встреча с жителями назначена на 12 апреля.

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