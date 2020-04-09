Ростов-на-Дону, , 20:53 — REGNUM К соблюдению режима самоизоляции и разрыву цепочки передачи коронавирусной инфекции призвал в ходе брифинга директор департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области Сергей Панов. По его словам, карантинные ограничения обязаны соблюдать те, кто заболел или вернулся из других регионов России или зарубежных поездок.

Кроме того, в настоящее время донские спасатели проводят санитарную обработку общественных пространств в муниципалитетах. Ежедневно дезинфекции подвергается более 2,5 тыс. объектов. К работам привлечена спецтехника, в том числе предназначенная для тушения ландшафтных пожаров.

ИА REGNUM ранее сообщало, что режим самоизоляции действует на территории Ростовской области с 31 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская область получила 1,5 тыс. российско-японских тестов на COVID-19