Ростов-на-Дону, , 17:42 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массовых убийств мирных жителей Ростовской области в период Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Змиевская балка Иван Шилов © ИА REGNUM

В основу уголовного дела по ст. 357 УК РФ «Геноцид» легли архивные материалы, согласно которым установлено, что в августе 1942 года «военнослужащие Зондеркоманды СС-10а, полиции безопасности и СД под предлогом переселения мирного населения еврейской национальности и партийного актива КПСС вывезли в район поселка Змиёвская балка не менее 27 тыс. человек, которые впоследствии были расстреляны».

Кроме того, в годы войны гитлеровцы расстреляли более 3,5 тыс. мирных граждан, в том числе горняков и членов их семей в городе Шахты и Морозовском районе.