Симферополь, , 17:41 — REGNUM Власти Крыма запретили гражданам других регионов страны въезжать на полуостров без полной двухнедельной самоизоляции или добровольной обсервации. Об изменениях в соответствующий указ главы Крыма сообщили 9 апреля в пресс-службе правительства РК.

«Гражданам, прибывшим на территорию Крыма… обеспечить самоизоляцию по месту жительства (пребывания) на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию и (или) прибытия в Республику Крым», — сказано в документе.

При отсутствии условий для самоизоляции по месту жительства или пребывания приезжих граждан обязали наблюдаться в условиях обсерватора.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в Севастополе объявили о введении обязательного двухнедельного карантина для граждан, которые прибыли в город из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Об этом: Как в Севастополе: в Крым запретят въезд без двухнедельной обсервации

Читайте ранее в этом сюжете: В Севастополе больницу закрыли на карантин из-за угрозы COVID-19