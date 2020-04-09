Салехард, , 17:39 — REGNUM На Ямале с 9 апреля работодатели должны перевести на 14-дневную удалённую деятельность всех сотрудников, прибывших на территорию ЯНАО из других регионов. Или предоставлять им ежегодный очередной оплачиваемый отпуск сроком не менее двух недель, сообщает оперативный штаб региона по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

На дистанционный режим работы переводятся сотрудники старше 60 лет. Лица старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции до 30 апреля.

Напомним, на 9 апреля в ЯНАО зарегистрирован 41 случай новой коронавирусной инфекции.