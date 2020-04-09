Москва, , 17:35 — REGNUM Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал решение властей Москвы и ряда других регионов об отмене организации посещения кладбищ на Пасху из-за ситуации с коронавирусом «ожидаемой и разумно обоснованной мерой, которая обезопасит многих людей».

«Хотел бы напомнить, что практика посещения кладбищ на Пасху не является церковной традицей и сложилась в советское время», — написал он в своём Telegram-канале.

Легойда отметил, что Пасха — это «время радости, а не скорби об усопших», а потому отказ от посещения могил в день Воскресения Христова «не является ни грехом, ни предательством памяти умерших».

Он также напомнил, что по уставу Русская православная церковь совершает особенное поминовение усопших несколько раз в течение года.