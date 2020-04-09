Женева, Швейцария, , 17:32 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует в ближайшее время обратиться с предложением выделить ей свыше $1 млрд на противодействие пандемии коронавируса, сообщает 9 апреля агентство REUTERS со ссылкой на неназванных дипломатов.

По словам источника, «это может быть и несколько миллиардов».

Напомним, ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о программе помощи Всемирной организации здравоохранения различным странам в борьбе с распространением коронавируса, которая может обойтись в $675 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США пересмотрят объемы финансирования Всемирной организации здравоохранения, так как не видят желаемого результата её деятельности.

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