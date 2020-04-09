Минск, , 17:30 — REGNUM «На территории Республики Беларусь введено ограничительное мероприятие — самоизоляция. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 8 апреля 2020 года № 208», — сообщила сегодня, 9 апреля пресс-служба правительства республики.

«Самоизоляция — система мероприятий, обеспечивающих изоляцию (в домашних или иных условиях) лиц, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, либо лиц, которые имели или могли иметь контакты с лицами, имеющими инфекционные заболевания, и (или) лицами-носителями возбудителей таких инфекционных заболеваний, и (или)лицами, находящимися в стадии выздоровления после перенесенных инфекционных заболеваний», — поясняется в тексте совминовского постановления.

Самоизоляции подлежат граждане республики, иностранные граждане и лица без гражданства следующих категорий: «имеющие инфекцию COVID-19; относящиеся к контактам первого уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, — в течение 14 календарных дней с даты последнего контакта; второго уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, при наличии одного или нескольких респираторных симптомов (кашель, боль в горле, одышка, повышение температуры тела) — на период их наличия». На 14 дней самоизоляции подлежат лица, прибывшие в Белоруссию из стран, где регистрируются случаи COVID-19.

Подпадающим под эту меру вручается требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции по форме, утверждённой этим же постановлением. При этом инфицированными гражданами, а также за них «уплачиваются обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на социальное страхование, выдается листок нетрудоспособности на период пребывания в самоизоляции».

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Минздрав Белоруссии определил критерии отнесения граждан к контактным лицам первого и второго уровней. Листок нетрудоспособности инфицированным выдается на дому лечащим врачом поликлиники.

«В случае нарушения гражданином требования о самоизоляции пособие по временной нетрудоспособности назначается в размере 50% от пособия, исчисленного в соответствии с законодательством, — пояснили в правительстве. — Сроки пребывания граждан в самоизоляции могут быть продлены по решению организации здравоохранения, осуществляющей медицинское наблюдение за гражданином».Находящиеся в самоизоляции, обязаны: не покидать места проживания (пребывания), в том числе не посещать места работы (учебы), объекты торговли и общественного питания, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей, за исключением следующих случаев крайней необходимости (посещение ближайших продовольственного магазина или аптеки для приобретения необходимых товаров, вынос бытовых отходов в ближайшее место сбора отходов). Они также обязаны использовать маску при выходе из жилого помещения в случаях крайней необходимости и не допускать контактов с другими лицами.

«Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до особого решения правительства Республики Беларусь», — сказано в постановлении, которое подписал премьер-министр Сергей Румас.

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