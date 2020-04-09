Санкт-Петербург, , 17:34 — REGNUM В Петербурге караоке-ретро-бар «Ферамон» на Васильевском острове оказался закрыт по суду на 30 суток в связи с тем, что пренебрег распоряжениями Смольного и продолжил работу во время режима изоляции. Об этом сообщили 9 апреля в объединенной пресс-службе городских судов.

К административной ответственности привлекли ООО «Юпитер» по статье 6.3 КоАП РФ. Сотрудник Роспотребнадзора составил протокол еще 30 марта. Тогда в 14:10, согласно материалам дела, «в условиях введенных запретов и ограничений в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции COVID-19», караоке-ретро-бар работал.

Ныне помещение развлекательного заведения опечатано. Ни генеральный директор, ни иной представитель ООО «Юпитер» в Ленинский районный суд на рассмотрение дела не явились.

В итоге суд приостановил деятельность бара на улице Кораблестроителей, 30А, на месяц.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге из-за нарушения карантина закрыли цветочный магазин