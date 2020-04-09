Рязань, , 17:29 — REGNUM Продуктовые наборы для детей, которые имеют право на льготное питание, начали выдавать 9 апреля в школах Рязани. После каждого получателя стол, на котором происходит выдача «школьного обеда», обрабатывают дезинфицирующим средством, сообщает пресс-служба мэрии.

Продукты выдают на территории школ по графику сразу на пять учебных дней. В наборы для учащихся общеобразовательных учреждений входят три вида крупы, консервированная тушёнка, йогурт, молоко и сок. Для воспитанников школы-интерната, которые получают продукты из расчета пятиразового питания, наборы дополнили макаронами, растительным маслом, рыбными, овощными и молочными консервами, сушками и кондитерским батончиком. Выдают продукты с соблюдением социальной дистанции, стол дезинфицируют после каждого посетителя.

Продуктовые наборы предоставляют детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-инвалидам, детям, оставшиеся без попечения родителей и детям-сиротам. Получить пакет могут родители или законные представители ребёнка при предъявлении его свидетельства о рождении.