Екатеринбург, , 17:22 — REGNUM В Свердловской области будет смягчён режим самоизоляции. Об этом в инстаграм написал губернатор Евгений Куйвашев.

Он отметил, что поступает много просьб разрешить работу страховым компаниям, салонам красоты, магазинам одежды и т.д. В то же время многие обеспокоены собраниями, например, в церквах.

«Сейчас мы с правительством региона прорабатываем разные варианты, завтра я планирую подписать указ», — сказал Куйвашев.

Он добавил, что глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал открыть с 13 апреля парикмахерские, цветочные центр и ломбарды. Также глава региона в курсе про опыт Курганской области, где послабления введены уже с 9 апреля, а также про Москву, где тоже имеются некоторые послабления.