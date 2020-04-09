Москва, , 17:20 — REGNUM Переведя россиян на «удаленку», коронавирус навсегда сделает нормой мобильную деловую коммуникацию. К такому выводу пришли аналитики оператора виртуальной связи «Манго Телеком», изучившие по просьбе ИА REGNUM, как изменились предпочтения по выбору инструментов дистанционной работы тех, кто перешел на home office.

Благодаря пандемии бизнес цифровизировался мгновенно, его перемещение в мир онлайна и распределенных команд, на которое прежде понадобились бы годы, совершилось мгновенно. Один из индикаторов этого процесса — ритейл электроники. По данным GfK, уже в предкарантинный период в число товаров, спрос на которые вырос больше всего, наряду с пресловутыми гречкой и туалетной бумагой, буквально «ворвались» ноутбуки и смартфоны. По сравнению с прошлогодними показателями уже в середине марта продажи ноутбуков в ценовом сегменте 40 000 рублей выросли на 50%, а к концу месяца — на 100%. Для сравнения: в тот же период смартфоны стоимостью до 50 000 рублей дали прирост сначала на 29%, а к концу марта лишь на 19%. Бурный спрос на лэптопы можно было бы объяснить тем, что россияне, планируя долгий период удаленной работы, закупались ими как основными средствами рабочей коммуникации.

Но реальная картина ровно обратная: побеждают смартфоны. Так, результаты исследования крупнейшего в России (по данным iKS-Consulting) оператора облачных бизнес-коммуникаций и IT-телефонии компании «Манго Телеком», говорят о том, что в действительности россияне стали чаще использовать именно смартфоны для рабочих нужд.

В частности, только на первой официально нерабочей неделе количество установок приложения компании Mango Talker, позволяющего одновременно принимать и делать звонки с офисного номера, вести чаты с коллегами, участвовать в видеоконференциях, в общей сложности выросло в три раза по сравнению с обычной неделей февраля этого года. Установки мобильной версии приложения выросли при этом в 6,5 раз, а компьютерной — только в 3 раза.

По сравнению с февральскими показателями видеоконференции в приложении на первой «самоизоляционной» неделе проводились в 7 раз чаще на телефонах и планшетах, тогда как в компьютерном сегменте наблюдался лишь трехкратный рост. Сейчас разница с обычной неделей в феврале стала еще заметней: видеоконференций на компьютерах стало в 5 раз больше, а на мобильных устройствах — в 10 раз.

Заметна мобильная тенденция также в объемах совместной удаленной работы. Взять хотя бы, к примеру, текстовые сообщения коллегам. Если переписка «один на один» выросла примерно на 50%, то групповые, рабочие сообщения в корпоративных чатах в первую неделю самоизоляции удвоились, а сейчас почти утроились по сравнению с обычными днями. Больше всего таких сообщений отправляется в приложении с компьютера (оно и понятно — удобнее), но рост в этом сегменте последовательный, тогда как в мобильной версии — взрывной: с помощью смартфонов стали отправлять личных сообщений в два раза больше, а групповых — в шесть раз.

Схожая ситуация и с виртуальными АТС. Основная масса рабочих звонков через бизнес-АТС компаний по-прежнему осуществляется с компьютеров (на них традиционно работают, например, операторы колл-центров, в том числе удаленных), и самоизоляция прирост в этом сегменте дала не такой большой. Но количество телефонных звонков из мобильных приложений «облачной связи» она увеличила сразу в полтора раза — за счет «обычных» сотрудников, которые раньше пользовались стационарными телефонами в офисе и по ним говорили с коллегами и клиентами. Теперь же роль офисного телефона играет смартфон с приложением облачной телефонии.

Все это может означать в числе прочего и то, что Home Office становится для россиян в большей степени Mobile Office. И тенденция будет, скорее всего, только усиливаться, так как люди привыкнут к этому и не станут переходить обратно на компьютеры.