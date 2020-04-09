Москва, , 17:15 — REGNUM Продолжительное похолодание ожидается в Московском регионе после тёплой погоды 9 апреля. Об этом сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сегодня температура воздуха в столице поднималась почти до +16 градусов, что, как отметил специалист, более характерно для раннего лета. Однако, по прогнозам синоптиков, повторения такой погоды не следует ожидать как минимум в ближайшие пять дней.

Ожидается, что уже с пятницы, 10 апреля, в регионе начнётся похолодание. В конце недели столбики термометров в дневные часы не будут подниматься выше +5 градусов, а в субботу не исключён мокрый снег.