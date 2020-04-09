Москва, 9 апреля 2020, 17:12 — REGNUM В связи с распространением нового коронавируса в Москве временно закроют для посещения городские кладбища. Об этом 9 апреля сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.
Мэр отметил, что в «Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу многие москвичи стараются побывать на кладбищах — навестить могилы родных и близких, прибраться после зимы». В период пандемии это может быть опасно, поэтому кладбища решили временно закрыть. «О чистоте и порядке на кладбищах позаботятся работники ГБУ «Ритуал», — добавил мэр.
До окончания режима самоизоляции кладбища будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших.