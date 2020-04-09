Лос-Анджелес, США, , 17:11 — REGNUM На официальном сайте компании Activision появилось упоминание PC-версии игры Crash Team Racing: Nitro-Fueled. Об этом 9 апреля сообщает «Игромания».

Официально PC-версию игры пока не анонсировали. Сейчас ремейк Crash Team Racing доступен только на PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Напомним, Nitro-Fueled — это ремейк популярной гоночной аркады Crash Team Racing, вышедшей в 1999 году. Он был тепло встречен как геймерами, так и критиками.

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