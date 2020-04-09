Рязань, , 17:12 — REGNUM Соблюдать порядок передвижения в сёлах Заокское и Коростово Рязанской области, где введён карантин по коронавирусной инфекции, предложено региональному Управлению Росгвардии. Постановление подписал 9 апреля губернатор Николай Любимов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Бойцов Росгвардии привлекут к дежурству вместе с полицией и сотрудниками ГИМС. Правоохранительные органы в пределах компетенции будут обеспечивать соблюдение особого порядка передвижения по населённым пунктам. В Заокском и Коростово с 8 по 22 апреля действует карантин в связи с обострением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

По данным региональной оперативной группы, в этих населённых пунктах выявлено 14 случаев COVID-19 из всех 32, зарегистрированных в области. Большее количество заболевших только в Рязани — 21 человек.

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