Курган, , 17:09 — REGNUM В Курганской области установлен размер ежемесячной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Размер выплаты составит 50% величины прожиточного минимума для детей, установленного за второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой. В 2020 году это 5 308 рублей.

Семья получает право на данную выплату, если размер её среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Курганской области. В регионе на сегодня насчитывается около 21 200 потенциальных получателей этой выплаты.