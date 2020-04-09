Липецк, , 17:09 — REGNUM В Липецкой области Добринский сахарный завод оказал помощь медикам, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.

Предприятие закупило для Добринской центральной районной больницы защитные маски на сумму более 500 тысяч рублей — для работы в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе также открыт благотворительный счёт для сбора денег на борьбу с коронавирусом и его экономическими последствиями. Одним из последних взнос сделало руководство итальянской компании Fondital, которая работает в особой экономической зоне «Липецк». Компания перечислила 500 тысяч рублей на борьбу с вирусом.

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